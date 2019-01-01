أحمد سمير: اعتذرت لجماهير الزمالك والهدفان تعويضًا عما حدث لي

لاعب طلائع الجيش يتعذر لجمهور الزمالك على هدفيه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، على أنه لم يحتفل بهدفيه في مرمى الزمالك، احترامًا للقلعة البيضاء وجماهيرها، خاصة وأنه كان لاعبًا في صفوفها.

طلائع الجيش تعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما، بالجولة 23 ضمن منافسات الدوري الممتاز، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء.

أحمد سمير قال خلال تصريحات لقناة "أون سبورت": "كنا نعرف جيدًا أننا نواجه فريق كبير ينافس على لقب الدوري، وهدفنا كان عدم خروجنا بدون نتيجة إيجابية".

لاعب طلائع الجيش تابع: "نجحنا في استغال نقاط الضعف في الزمالك، وحققنا التعادل".

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وواصل: "أحمد الله على الهدفين، وهما تعويضًا لي عما حدث معي في الزمالك، وهذا هو حال كرة القدم، وربما الخير لي في مكان آخر".

وتحدث أحمد سمير عن عدم احتفاله بالهدفين وبكائه: "لست حزينًا وأنا سعيد بالتسجيل في الزمالك، وإشارتي للجماهير بمثابة اعتذار لهم".

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وأردف: "لعبت مع الزمالك 10 سنوات في قطاع الناشئين، وحصلت معه على البطولات، ولا يمكنني الاحتفال ولكنني سعيد، وهو الفريق الأقرب للدوري".

واختتم حديثه قائلًا: "إذا طلب الزمالك مني العودة سأوافق بالتأكيد، ولأنه بيتي وهذا النادي يستحق كل خير".

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 52 في صدارة ترتيب الدوري الممتاز، بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما.