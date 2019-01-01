كانو يُطيح بالدعيع ويُهدد عميد لاعبي العالم

نجم عُمان خاض مباراته الـ179 مع منتخب بلاده

لعب أحمد مبارك كانو نجم منتخب عُمان مباراته الدولية الـ179 حين واجه السعودية في آخر مباريات دور المجموعات من كأس الخليج العربي 24، وقد خسرها بنتيجة 3-1 ليُودع البطولة.

وانفرد النجم العُماني بهذا الرقم بالمركز الثاني في لائحة اللاعبين الأكثر لعبًا للمباريات الدولية، إذ حطم رقم محمد الدعيم حارس مرمى السعودية والهلال السابق والبالغ 178 مباراة دولية.

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وسار الكويتي بدر المطوع على نفس الدرب ووصل لمباراته الـ178 مع المنتخب الأزرق حين واجه البحرين اليوم، مما جعله يتساوى مع الدعيع وربما يتخطاه إن شارك في المباراة القادمة لمنتخب بلاده في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وبات أحمد مبارك على بُعد 5 مباريات فقط من المصري أحمد حسن متصدر هذا الترتيب برصيد 184 مباراة دولية مع الفراعنة، ويبدو أن وصوله والمطوع للصدارة لن يكون بعيدًا خاصة مع استمرار وجود اللاعبين مع منتخبيهما.

وغادر المنتخب العُماني بطولة خليجي 24 من الدور الأول بفارق الأهداف عن البحرين بعد تساويهما برصيد 4 نقاط، وتصدر الأخضر السعودي المجموعة بـ6 نقاط وحلت الكويت في المركز الأخير بثلاثة نقاط.

وينطلق يوم الخميس القادم نصف نهائي خليجي 24 بمواجهتين، الأولى تجمع منتخبي العراق مع البحرين، فيما يلتقي في الثانية منتخبي السعودية وقطر في مباراة تعد بالكثير من المتعة والإثارة.