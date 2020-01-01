أحمد حسن: جيلنا لم يكن الأفضل في إفريقيا وتصفيات المونديال صعبة

الصقر يتحدث عن فرص تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم.

يرى أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، وعميد لاعبي العالم، أن مجموعة الفراعنة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ليست بالسهولة التي يعتقدها البعض.

المنتخب المصري يقع في المجموعة السادسة، التي تضم منتخبات الجابون وأنجولا وليبيا، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

أحمد حسن قال خلال تصريحات لإذاعة أون سبورت: "مجموعة منتخب مصر في كأس العالم ليست سهلة على الإطلاق، والكرة الإفريقية تغيرت".

الصقر تابع: "كرة القدم داخل قارة إفريقيا تغيرت، وكل المنتخبات لديهم محترفين في أوروبا، ومواجهتهم أصبحت صعبة للغاية، وليست بالسهولة التي يعتقدها الجميع".

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قائد منتخب مصر السابق أردف: "التاريخ ليس مقياس لتأهل المنتخبات، وجميع الفرق تمتلك لاعبين قادرين على إحداث الفارق مع منتخبات بلادهم".

واختتم أحمد حسن تصريحاته قائلًا: "جيلي كان يفوز في المباريات، ولكنه لم يكن الأفضل في إفريقيا، بل كان الأشرس والأحرص على تحقيق البطولات".

أحمد حسن قاد منتخب مصر لتحقيق بطولة كأس أمم إفريقيا 4 مرات، منها 3 مرات متتالية، أعوام 2006، 2008، 2010، قبل اعتزال كرة القدم.