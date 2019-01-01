ميدو: أتعجب من تأجيل القمة وأطالب بالعدالة

ميدو يبدي استيائه من ما حدث مع المقاصة بعد تأجيل القمة.

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

تعجب أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق نادي مصر للمقاصة، من قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

اتحاد الكرة أعلن أمس الثلاثاء، عن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان مقررًا لها يوم السبت المقبل، بالجولة الرابعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز، لدواعي أمنية.

ميدو قال خلال بيان نشره المركز الإعلامي لنادي المقاصة: "مستاء من قرار اتحاد الكرة، بتأجيل مباراة القمة".

الزمالك والمقاولون يرفضان قرار الاتحاد المصري لكرة القدم

المدير الفني للمقاصة أشار إلى أن اتحاد الكرة رفض ترحيل مباراة فريقه الأخيرة أمام الجونة لمدة 24 ساعة، بداعي ثبات جدول الدوري.

واختتم ميدو تصريحاته مطالبًا اتحاد الكرة بضرورة تطبيق العدالة بين جميع الأندية، وعدم الكيل بمكيالين لاستمرار المسابقة.

وكان اتحاد الكرة رفض طلب نادي المقاصة، بتأجيل مباراته أمام الجونة بالجولة الثالثة، لمدة 24 ساعة، وذلك نظرًا للسفر من القاهرة إلى الجونة بعد مواجهة الزمالك بـ72 ساعة.