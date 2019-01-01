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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أحمد جمعة يتسبب في إصابة محمد عواد ومغادرته من لقاء الوحدة وأحد

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محمد عواد لم يستطيع استكمال المباراة
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

تسبب أحمد جمعة، مهاجم فريق نادي أحد، في إصابة مواطنه محمد عواد حارس مرمى فريق نادي الوحدة، خلال المباراة التي تجمع بينهما.

المباراة تشير نحو تقدم الوحدة على أحد بهدفين دون رد، والمقامة بالجولة 21 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

محمد عواد قام بمراوغة أحمد جمعة داخل منطقة الجزاء، ليقوم الأخير بتدخل عنيف على قدم حارس الوحدة، الذي لم يستطيع استكمال اللعب ووقع على أرض الملعب.

وتدخل الجهاز الطبي لفريق الوحدة من أجل محاولة علاج محمد عواد، ولكن الأخير لم يستطيع استكمال المباراة ليتم تبديله.

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وقام الجهاز الفني للوحدة بقيادة ميدو، بإشراك الجدعاني الحارس البديل، بدلًا من محمد عواد الذي لم يستطيع استكمال المباراة للنهاية.

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