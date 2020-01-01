أحمد الغندور يدير لقاء الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

الأهلي يسعى الحفاظ على الانتصارات أمام المقاولون العرب

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، عن طاقم لقاء الأهلي والمقاولون العرب ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري.

الأهلي يتصدر الترتيب في الدوري برصيد 33 نقطة حيث لم يفقد أي نقطة حتى الأن خلال مشواره في الموسم الحالي، حيث ينوي على حسم البطولة مبكرًا.

ويدير اللقاء أحمد الغندور، حيث يعد لقاء الأهلي والمقاولون من بين الأهم في الوقت الحالي حيث يحتل المقاولون المركز الثاني خلف الأهلي مباشرة.

ويساعد أحمد الغندور في إدارة اللقاء كلًا من أحمد الغندور ويعاونه احمد حسام طه ومحمد عبد المجيد وعاطف حسين حكمًا رابعًا، في اللقاء الذي يقام غدًا.

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ويحتل المقاولون الوصافة برصيد 29 نقطة بعد مرور 13 جولة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد تم تأجيل لقاء إنبي له الذي كان مقررًا له خلال الأسبوع الجاري ضمن منافسات الدوري.