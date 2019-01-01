أحمد العجلاني مدربًا للشعلة السعودي خلفًا لخالد جلال

الشعلة السعودي يتعاقد مع المدرب التونسي أحمد العجلاني خلفًا لمدرب الزمالك السابق خالد جلال

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

وقعت إدارة نادي الشعلة السعودي مع المدرب التونسي أحمد العجلاني، ليتولى تدريب الفريق خلفًا للمصري خالد جلال.

وكان خالد جلال قد قدم استقالته اليوم لإدارة نادي الشعلة وأبلغهم عدم قدرته على الاستمرار كمدرب للفريق في الفترة المقبلة.

وأعلن خالد جلال هذا عقب مباراة اليوم بين الشعلة وهجر، والتي كانت آخر مباريات خالد جلال في قيادة فريق الشعلة.

لاعب ترى تنفيذه للركلات الحرة أخطر من تنفيذ لاعبين آخرين لركلات الجزاء؟ 🤔👀 pic.twitter.com/Fgn1UWdmVZ

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ فبراير ٢٠١٩

وكان أحمد العجلاني الذي يبلغ من العمر 58 عامًا قد درب نادي اتحاد طنجة المغربي وكذلك مواطنه أوليمبيك خريبكة.

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وسبق له أن درب في السعودية، حيث تولى قيادة نادي الطائي من حائل، ومن ثم درب الزعيم نادي الهلال لفترة لم تمتد طويلًا.