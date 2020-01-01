مقابل أحمد الشيخ .. 5 لاعبين من بيراميدز أفضل للأهلي من محمد فاروق

الحديث حاليًا عن صفقة تبادلية بين الناديين

أجمعت العديد من المصادر الصحفية على قُرب إتمام صفقة تبادلية بين ناديي الأهلي وبيراميدز، بحيث ينتقل صانع ألعاب الأول "أحمد الشيخ" للثاني مقابل حصوله على الجناح محمد فاروق والذي سبق له أن ارتدى القميص الأحمر.

الصفقة لم تتم بعد وقد وصفها مصدر أهلاوي بأنها مجرد فكرة لم تناقش بعد، فيما أكد فاروق أن الشيخ جلس مع مسؤولي بيراميدز وأتم الاتفاق معهم، فيما ينتظر هو الجلوس مع أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي لإتمام الصفقة نهائيًا، معربًا عن أمله في أن تحدث نظرًا لأنه أحد مشجعي الأحمر.

وبالحديث عن مشجعي الأحمر، نجد رفضًا كبيرًا لضم محمد فاروق نظرًا لأفعاله بعد رحيله عن الأهلي عام 2016، بجانب تجاوزه عامه الـ31 وعدم حاجة الفريق لجناح حاليًا.

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رحيل أحمد الشيخ عن الأهلي لن يكون مأسوفًا عليه، إذ اعتاد اللاعب صاحب الـ28 عامًا التألق في كل مكان باستثناء نادي القرن في أفريقيا، قد يكون يفتقد للشخصية والعقلية المناسبة وقد يكون مجرد سوء توفيق بالقميص الأحمر، ولذا لن يتأثر الفريق سلبًا برحيله وقد لا يشعر أحد بذلك.

محمد فاروق أظهر قدرات جيدة في مركز الجناح مع بيراميدز، وهو لاعب يمتلك قدرات فنية جيدة جدًا خاصة على الصعيد الهجومي، ويستطيع صناعة وإحراز الأهداف، لكن الفريق الأحمر يضم حاليًا عددًا جيدًا من الأجنحة المميزة أمثل حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ووليد سليمان، بخلاف عودة محمد شريف وصلاح محسن القادر على شغل هذا المركز أحيانًا وفق رسمي تكتيكي معين.

بالنظر للاعبي بيراميدز واحتياجات الأهلي، نجد أن هناك 5 لاعبين على الأقل يستطيع الفريق مبادلتهم مع أحمد الشيخ وهم أفضل له من التعاقد مع محمد فاروق، هم:

1- إيريك تراوري

الأهلي لا يُخفي أبدًا رغبته في ضم إيريك تراوري، وقد حاول مرارًا خلال الموسمين الأخيرين لكنه لم ينجح أبدًا.

صاحب الـ24 عامًا يمتلك العديد من المميزات التي ستمثل إضافة كبيرة للأهلي، بدءًا من جودته الفنية وقدراته البدنية الممتازة ومرورًا بلمسته الرائعة داخل منطقة جزاء المنافسين ونهاية بمرونته التكتيكية وقدرته شغل أكثر من مركز في الوسط والهجوم.

2- أحمد أيمن منصور

الأهلي بحاجة للتعاقد مع مدافع قوي حتى بعد ضم بدر بانون وأحمد رمضان بيكهام، وأحمد أيمن منصور أحد أفضل المدافعين في الدوري المصري خلال السنوات الأخيرة.

اللاعب ورغم أنه نجل هداف الزمالك إلا أنه رحب سابقًا باللعب للأهلي، والتعاقد معه سيضمن وجود عدد جيد من المدافعين الجيدين جدًا في الفريق الأحمر يجعله لا يخشى الإصابات الطويلة والصعبة التي اعتادت أن تضرب مدافعيه.

3- عبد الله بكري

هو أحد الأسماء التي ارتبطت بالأهلي كذلك في الماضي، مدافع جيد جدًا ومن الأفضل على الصعيد المحلي في مصر، وقد اكتسب خبرة قارية جيدة من اللعب مع بيراميدز في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بيراميدز قد يُمانع التخلي عن المدافعين معًا بالتأكيد، لكنه ربما يُرحب بالتخلي عن أحدهم لضم أحمد الشيخ.

4- عمر جابر

الأهلي بحاجة لظهير أيمن يلعب مع محمد هاني بعد رحيل أحمد فتحي، وعمر جابر من الأفضل محليًا، بجانب أنه يستطيع اللعب في وسط الملعب لو لزم الأمر.

جابر يتمتع بشخصية ممتازة تُناسب الأهلي، كما أنه اكتسب خبرة جيدة خلال مسيرته الكروية، العائق الوحيد ربما أنه مشجع قوي للزمالك لكن الأهلي عليه أن يُحاول إقناعه وسيكون مكسب مهم للفريق.

5- أحمد الشناوي أو المهدي سليمان

مستوى علي لطفي لا يُطمئن كثيرًا عشاق الأهلي، ولا خلاف على وجود محمد الشناوي في التشكيل الأساسي وموهبة الصاعد مصطفى شوبير.

الأهلي بحاجة لحارس مرمى بديل للشناوي، وحارسي بيراميدز أصحاب مستوى جيد جدًا، صحيح أن أداء الشناوي تراجع مؤخرًا لكن تحدي القميص الأحمر قد يُشعل حماسه ودوافعه من جديد، فيما المهدي سليمان قدم أداءً جيدًا الموسم الماضي.

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