أحمد السيد: ميسي أعطاني قميصه ورفض منحه لأي لاعب بالأهلي

الأهلي التقى ببرشلونة في عام 2007 احتفالًا بمرور 100 عام على تأسيسه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف أحمد السيد؛ مدافع الأهلي المصري السابق، كواليس ما دار خلال لقاء مئوية القلعة الحمراء عام 2007، والتي واجه بها برشلونة الإسباني.

المارد الأحمر احتفل وقتها بمرور 100 عام على تأسيس النادي بملاقاة البرسا، في لقاء خسره برباعية نظيفة.

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وقال السيد، خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورتس": "في مباراة المئوية عام 2007 أمام برشلونة، جلس ميسي احتياطيًا، وأنا مركز الأساسي قلب دفاع، وقتها أعلن مانويل جوزيه؛ المدير الفني للأهلي آنذاك، ثلاثي الدفاع شادي محمد ووائل جمعة وعماد النحاس، وفوجئت بي في مركز الظهير الأيسر، وعندما سألته عن السبب، كان لمراقبة ميسي".

وأضاف: "وقتها قلت لمحمد بركات العالم كله لا يعرف إيقاف ميسي، هل أنا سأوقفه؟، لكن جوزيه كان يثق بي وكان دائمًا يشركني في مركز الظهير الأيسر في المباريات المهمة، ولعبت على زامبروتا وجولي لحين نزول ميسي في الشوط الثاني".

مدافع الشياطين الحمر السابق، اختتم: "عندما نزل ميسي أخبرته أنني من عشاقه وأحلم بنيل قميصه، ثم خرجت أنا في الدقيقة 80 ونزل طارق السعيد، وفور انتهاء المباراة ركضت نحوه أنا وكافة اللاعبين، لكن قال لهم لا أريد منحه لرقم 5، وفور أن رآني منحني قميصه رقم 19 وكان وقتها رونالدينيو من يرتدي رقم 10".