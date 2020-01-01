أحمد أحمد يعلن إغلاق مقر "الكاف" في القاهرة لنهاية شهر مارس بسبب كورونا

الكاف يغلق مقره في القاهرة

تحدث أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة في جميع أنحاء العالم.

فيروس كورونا تسبب في تجميد الكثير من بطولات كرة القدم حول العالم، وتأجيل بطولات إفريقية أيضًا خلال الأسابيع الأخيرة.

وأكد رئيس الاتحاد الإفريقي على إغلاق مقر الكاف في القاهرة حتى نهاية الشهر الجاري للحفاظ على سلامة الجميع من فيروس كورونا.

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وأضاف أحمد أحمد خلال تصريحاته عبر الحساب الرسمي للكاف على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن جميع العاملين في الاتحاد الإفريقي سيقومون بعملهم من المنازل حتى نهاية الشهر الجاري.

ووجه رئيس الاتحاد الإفريقي الشكر لكل نجوم اللعبة الذين شاركوا في جملة التوعية ضد انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الحالية.

وأردف أحمد: "الاتحاد قرر تأجيل بطولاته في الوقت الحالي من أجل حماية اللاعبين والجماهير وسلامتهم، رغم إحباط جماهير الكرة الإفريقية ولكن السلامة تأتي أولًا وأتمنى أن تكون إفريقيا مثالًا يحتذى به في الحرب ضد كورونا".

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ومن المتوقع أن يتم تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال الفترة المقبلة، مع انتشار فيروس كورونا.