أحمد أحمد: هدف الوداد صحيحًا.. وهناك شيء يدبر ضدي

تصريحات مثيرة من رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن أحداث مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتوج الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد بعد اعتبار الأخير منسحبًا من اللقاء بعد أزمة الفار بسبب عدم احتساب هدف.

وقال أحمد في تصريحات لصحيفة "المنتخب" المغربية: "هدف الوداد صحيح لا غبار عليه بالطبع، هدف مشروع بنسبة 100%".

وأضاف: "من لا يرى هدف الوداد صحيحًا فليغير من هوايته ولا يتابع كرة القدم، من زاويتي أنا ودون الاحتكام للفار فهي هدفًا صحيحًا".

وتابع أحمد: "لم استوعب ما حدث حتى الأن في المباراة مثل هذه الأشياء تثير الشكوك بداخلي، أنا مندهش ومستاء لما حدث في ظرف متسارع ويبدو أن شيء ما ليس على ما يرام يدبر ضدي".

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ومن المنتظر أن يعقد الاتحاد الإفريقي اجتماعًا الثلاثاء المقبل من أجل مناقشة أحداث مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي.