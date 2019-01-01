أحمد أحمد: رئيس الترجي هددني.. ولماذا "الفار" لا يعمل في تونس فقط؟

أزمة كبيرة بعد مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن أزمة مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونشبت أزمة قوية في المباراة بسبب عطل تقنية الفيديو ومطالبة الوداد باحتساب هدف لصالحه ألغى بداعي التسلل على مهاجمه.

وقال أحمد في تصريحات لقناة "ستاد أفريك"، إنه لا يعلم أن سبب عطل تقنية الفيديو خلال مباريات البطولة خاصًة في تونس.

وأضاف: "رئيس الترجي التونسي قام بتهديدي بشكل واضح وصريح أمام الجميع وهناك شهود على ذلك وكان يتواجد بعض المسئولين من النادي التونسي".

وتابع أحمد: "التهديدات جاءت في حضور رؤوساء أندية كبيرة، الذين يعرفون ممارسات الترجي بوجه عام ويديونها ولكن ليس هناك أدلة على شيء".

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وأردف رئيس الاتحاد الإفريقي باندهاشه باستخدام تقنية الفيديو في جميع البلاد الإفريقية ما عدا تونس ويتعطل بها أثناء المباريات.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الإفريقي اجتماعًا عاجلًا اليوم الثلاثاء من أجل اتخاذ بعض القرارات بشأن أحداث مباراة الترجي والوداد.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 4, 2019