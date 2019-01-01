أحمد أحمد يوجه الشكر للرئيس السيسي وأبو ريدة بشأن استعدادات أمم إفريقيا

مصر تستضيف كأس الأمم الإفريقية الشهر الجاري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

وجه أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الشكر للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على استعدادات أمم إفريقيا.

وتستضيف مصر خلال الفترة المقبلة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث تنطلق يوم 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

وقال أحمد أحمد إن الأجهزة المعنية على الدعم المستمر والعمل الضخم يستحقون الشكر على ما يقدمونه لإنجاح بطولة كأس الأمم الإفريقية في الشهر الجاري.

وشكر أحمد أحمد أيضًا هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة على الجهد الكبير الذي يقوم به.

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وجاء حدث رئيس الاتحاد الإفريقي خلال كلمته التي ألقاها اليوم أمام الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي المنعقدة على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم في باريس.