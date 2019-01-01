أحد يسعى للتعاقد مع حارس مرمى أجنبي.. ويحدد المرشحين المحليين

أحد يسعى لحل أزمة حراسة المرمى

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يسعى نادي أحد السعودي، في الفترة الحالية، التعاقد مع حارس مرمى، بعد تعرض حارسه الأجنبي للإيقاف بسبب تناوله مادة محظورة.

وكان الأوزبكي إيجناتي نستروف قد تعرض للإيقاف بسبب تناوله مادة منشطة في الفترة الأخيرة، واتخذت لجنة الانضباط قرار بتجميده.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم السبت، أن أحد يفكر في كل من عبدالله العراف وعبدالله العنزي وخالد شراحيلي وأحمد الرحيلي مرشحين للانضمام لأحد.

وأكد محمد العلوي المشرف العام على الفريق لـ"الرياضية"، أن الخيار الأول أمامهم هو التعاقد مع حارس مرمى أجنبي أولًا، وفي حالة عدم التوصل لهذا الأمر، سيكون الحارس المحلي هو الحل الأنسب وقتها.

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ويتواجد أحد في المركز الأخير في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يعد من أكثر المهددين بالهبوط إلى الدرجة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم.