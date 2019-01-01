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أُحد يحاول ضم الفريدي من النصر

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الفريدي يقترب من الرحيل عن النصر

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي أحد يسعى لضم أحمد الفريدي، لاعب وسط نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان الفريدي قد ابتعد بشكل كبير في الفترة الأخيرة عن التشكيل الأساسي للنصر مما قد يدفعه للرحيل عن العالمي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن نادي أحد يسعى للحصول على خدمات الفريدي في النصف الثاني من الموسم بالدوري السعودي.

وأشارت تقارير صحفية، أن سعود الحربي رئيس نادي أحد أكد على استمرار المفاوضات مع النصر لضم الفريدي ولكن لم يتوصلوا لاتفاق حتى الآن.

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وأكدت الصحيفة أن سعود السويلم رئيس نادي النصر متمسك بالفريدي، ولا يفكر في التفريط في اللاعب واستمراره مع العالمي.

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