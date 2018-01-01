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أحد يدرس الاستغناء عن المغربي زهير لعروبي

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هل ينجح أحد في الهروب من شبح الهبوط؟

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

يدرس مجلس إدارة فريق نادي أحد، الاستغناء عن الحارس المغربي زهير لعروبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على أن يتم تعويضه بحارس سعودي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة أحد تخطط للاستغناء عن زهير لعروبي، على أن يتم التعاقد مع عبدالله العنزي، حارس مرمى النصر.

إدارة أحد تريد الاستغناء عن زهير لعروبي، من أجل إخلاء مكانًا في قائمة الأجانب، على أن يتم تدعيمه بلاعب في مركز آخر.

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واقتربت إدارة أحد من التعاقد مع عبد الله العنزي، والذي لا يلعب مع النصر بقرار فني، كلاعب هاوي.

أحد يحتل المركز السادس عشر "الأخير"، في ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 6 نقاط.

ويسعى أحد لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل الخروج من كبوته والهروب من شبح الهبوط.

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