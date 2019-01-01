أحد السعودي يعلن التعاقد مع مؤمن زكريا من الأهلي

مؤمن زكريا يعود للدوري السعودي من بوابة أحد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن سعود الحربي، رئيس نادي أحد السعودي، عن إتمام اتفاقه مع النادي الأهلي، من أجل الحصول على خدمات مؤمن زكريا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

أحد السعودي كان قد دخل في مفاوضات منذ فترة مع الأهلي، من أجل التعاقد مع مؤمن زكريا، حيث تعطلت الصفقة لحين التوصل لاتفاق.

سعود الحربي قال خلال تصريحات لموقع في الجول: "وافقنا على طلب الأهلي، بسداد مبلغ 150 ألف دولار، للحصول على خدمات مؤمن زكريا".

📍ملعب المنزة



قمة الدوري التونسي بين الإفريقي والنجم الساحلي تنتهي لمصلحة إيتوال بهدف زياد بو غطاس. 🌟🇹🇳



الفريق الساحلي ارتفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد فريق العاصمة عند 17 نقطة سابعًا.



(📸: @ESS_Officiel) pic.twitter.com/oyCU9P8SG2 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 23, 2019

رئيس أحد تابع: "مؤمن زكريا سيصل السعودية يوم الجمعة المقبل، من أجل الانضمام لتدريبات الفريق استعدادًا للمباريات".

واختتم الحربي تصريحاته قائلًا: "كلنا ثقة في مؤمن زكريا، لتقديم مردود جيد معنا، لأنه يمتلك موهبة كبيرة ولاعب دولي".

مؤمن زكريا ابتعد عن مباريات الفريق خلال الفترة الماضية، بعدما استبعده محمد يوسف ومارتين لاسارتي المدير الفني للفريق.