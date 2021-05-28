أحد الأندية الكبرى في الرياض .. شاموسكا يكشف عن محطته القادمة

الكشف عن المحطة القادمة لشاموسكا

كشف المدرب البرازيلي، بريكليس شاموسكا، المدير الفني لفريق نادي الفيصلي، عن محطته القادمة، بعد انتهاء مشواره مع ناديه الحالي، وذلك بنهاية مشواره ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وحقق شاموسكا بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد قيادته للفيصلي للفوز على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس الخميس.

شاموسكا قال خلال تصريحات عبر برنامج "الديوانية" عبر قناة الرياضية السعودية: "نعم ممكن خوض تجربة جديدة، وبصراحة أتولى تدريب الفيصلي منذ 3 مواسم وحققنا نتائج إيجابية، وحققنا كأس الملك، ودعمنا الفريق الأول بلاعبين شباب الذين لديهم مستقبل".

المدرب البرازيلي تابع: "لدي أرقام جيدة مع الفيصلي، كعدد النقاط في الموسم الواحد، وعدد المباريات بدون هزيمة".

بريكليس واصل: "أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة ضرورة خوض تحدي جديد، فريق آخر بمشاريع وأفكار جديدة، ولكن بكل صراحة الفيصلي دائمًا في القلب، لأنني قضيت معه أوقات جميلة وذكريات جيدة".

واختتم شاموسكا تصريحاته كاشفًا عن خطوته المقبلة، حيث قال: "الخطوة المقبلة لي ستكون مع نادي الشباب".

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ويعد شاموسكا هو واحدًا من أفضل المدربين بالدوري السعودي خلال السنوات الماضية، حيث تولى مهمة تدريب الهلال بشكل مؤقت في وقت سابق، وحقق معه نتائج طيبة.