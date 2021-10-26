أحدهم مفاجئ .. الطريقي يُحدد 3 أسباب لخسارة النصر أمام الهلال

النصر خرج من دوري أبطال آسيا

رغم مرور أسبوع تقريبًا على خسارة النصر أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، إلا أن الحديث عن اللقاء وأسباب خسارة العالمي لم تتوقف بعد.

الناقد الرياضي صالح الطريقي حدد خلال حديثه لبرنامج الحصاد الرياضي يوم أمس 3 أسباب رئيسية لخسارة النصر وخروجه من آسيا، أحدهم كان مفاجئًا.

إذ قال "مباراة الهلال والنصر كانت ممتعة رغم الضغوطات التي واكبتها، لكن أعتقد أن هناك 3 أسباب مهمة أدت لتلك النتيجة وخسارة النصر".

تابع "الأول هو خطأ علي لاجامي الفردي في تدخله العنيف على لاعب الهلال مما أدى إلى طرده ولعب النصر ناقصًا، وقد تأثر الفريق كثيرًا بالنقص العددي، كان يُمكن للاعب تفادي تلك البطاقة لأن اللقطة لم تكن تستحق ذلك التدخل المتهور من جانبه"

أضاف "السبب الثاني هو التحكيم، الحكم أظهر الشدة والقسوة في لقطة لاجامي وطرده، لكنه لم يُظهر نفس الشدة للطرف الآخر، فيما السبب الثالث هو افتقاد النصر للاعب وسط دفاعي، جميع لاعبي وسطه بنزعة هجومية وقد أخل ذلك بتوازن الفريق، وظهر هذا جليًا بعد طرد لاجامي وازداد تأثيره السلبي على الفريق".

ويُعد حديث الطريقي عن الحكم الأسترالي كريس بيث مفاجئًا لأن خبراء التحكيم أجمعوا على أنه أدار المباراة بامتياز تام ولم يُخطئ في لقطة طرد لاجامي أبدًا.