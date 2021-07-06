أحدهم خطفه مورينيو وخان فريقه .. جارديم يطلب 3 لاعبين جدد للهلال

المدرب طلب من الإدارة التعاقد مع نجمي الدوري الإنجليزي

واصل عبد العزيز المريسل كشف المزيد من الكواليس حول مشاورات إدارة الهلال مع المدير الفني للفريق "ليوناردو جارديم"، وقد رفع مستوى الإثارة من خلال تغريداته اليوم الثلاثاء التي أكد خلالها طلب المدرب 3 لاعبين جدد من فهد بن نافل.

الإعلامي النصراوي كان قد قال أن جارديم يرفض استمرار بافيتمبي جوميس ولوسيانو فييتو وموسى ماريجا مع الهلال الموسم القادم، ومن ثم طلب استبدال المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو وفضل التخلي عن جوستافو كويلار.

الخبر الجديد من المريسل كان طلب جارديم من الهلال التعاقد مع مدافع نيوكاسل فيديريكو فيرنانديز الذي انتهى عقده مع ناديه هذا الصيف ولم يرتبط بأي نادٍ بعد.

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المدافع الأرجنتيني لعب 24 مباراة في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي صنع خلالهم هدف واحد ولم يُسجل أبدًا.

المريسل لم يتوقف هنا، بل أكد أن جارديم طلب كذلك التعاقد مع نجم الوسط البرازيلي باولينيو الذي فسخ عقده الشهر الماضي مع جوانجزو إيفرجراند الصيني، ويُعد أحد أبرز المطلوبين لدى النصر والريان القطري.

المدرب السابق لموناكو أكد للهلال أن اللاعبين السابقين مجانيين ولا يرتبطان بأي عقود، ولذا يُمكن التعاقد معهما مقابل منحهما عقدًا شخصيًا جيدًا فقط.

اللاعب الثالث الذي طلب جارديم التعاقد معه هو البرازيلي ويليان لاعب آرسنال الذي اشتهر كثيرًا صيف 2013 حين كان على أعتاب الانضمام إلى توتنهام، لكن جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي آنذاك أقنعه باللعب للفريق الأزرق قبل ساعات من خضوعه للكشف الطبي في ملعب وايت هارت لين.

خاص



طلب المدرب #جارديم من ادارة الهلال التعاقد مع اللاعب البرازيلي

باولينيو جونيور

و أشار لهم بأنه لاعب حر ، و ينتظر جارديم رد الادارة

. https://t.co/mQzdhnNjGJ — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) July 6, 2021

ويليان وبعد مسيرة استمرت 7 سنوات مع تشيلسي خان الفريق وجماهيره وانتقل في صفقة مجانية للعدو التقليدي "آرسنال" ووقع معه عقدًا يمتد حتى صيف 2023، وينتظر جارديم حاليًا رد إدارة الهلال عليه بشأن التعاقد معه.