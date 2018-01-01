تقارير - حميد أحداد يقترب من التشكيل الأساسي للزمالك أمام القطن التشادي

الزمالك يستعد لمواجهة القطن التشادي في الكونفدرالية

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن اقتراب المغربي حميد أحداد من الظهور في تشكيل الزمالك خلال المباراة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره القطن التشادي، في إياب دور الـ32 الأول ببطولة الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد المقبل.

ولم يشارك أحداد في مباريات الزمالك منذ فترة طويلة، ولم يتواجد في التشكيل الأساسي، بسبب عدم اقتناع السويسري كريستيان جروس به. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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ويرى الجهاز الفني للزمالك أن مباراة القطن التشادي هي الفرصة الأهم لحميد أحداد، للظهور مع الزمالك في الفترة المقبلة.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا عريضًا على القطن التشادي بسبعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب "بتروسبورت".

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ويتصدر الفريق الأبيض ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة بعد لعبه 14 مباراة حيث حقق الفوز في 11 وتعادل في 2 وتلقى هزيمة واحدة.