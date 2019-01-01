أجيري يفكر في إراحة المحترفين في معسكر الفراعنة بـ"مارس"

منتخب مصر يستعد لمعسكر شهر مارس

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن بعض الاختيارات للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر خلال معسكر مارس.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة النيجر، ضمن الجولة الختامية في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019، والذي سوف تستضيفها مصر.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الثلاثاء، أن سعد سمير خرج من حسابات منتخب مصر في المعسكر المقبل في مارس.

ويواجه منتخب مصر نظيره النيجيري، وديًا، نهاية الشهر المقبل، في نيجريا يوم 26 مارس، ضمن استعدادات كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويدرس الجهاز الفني في إراحة بعض اللاعبين الأساسيين خلال مباراتي النيجر ونيجيريا على رأسهم محمد صلاح مهاجم ليفربول ومحمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا وأحمد حجازي مدافع ويست برميتش وأحمد المحمدي لاعب أستون فيلا.

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ويفكر أجيري في ضم مدافعين جدد لمعسكر مصر المقبل، منهم محمود متولي وأحمد عبدالعزيز ومحمود علاء.