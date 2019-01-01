أجيري يصر على ضم أبو جبل لمعسكر الفراعنة في القاهرة

منتخب مصر يستعد لبطولة كأس الأمم الإفريقية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أصدر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، قرار بشأن محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة، أثناء انتقال معسكر الفراعنة إلى القاهرة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية، يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة، في تمام العاشرة مساءً.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الثلاثاء، أن أجيري أصر على انضمام أبو جبل لمعسكر الفراعنة في القاهرة.

ويأتي قرار أجيري خوفًا من إصابة أي حارس قبل انطلاق البطولة نهاية الأسبوع الجاري، وفي وقتها سيتم استبداله في القائمة.

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ويضم المنتخب كلًا من الحراس محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمود عبدالرحيم جنش، حيث تسمح لوائح البطولة استبدال أي لاعب قبل انطلاق أول مباراة بـ24 ساعة في حالة الإصابة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية 2019، بجانب كلًا من منتخبات أوغندا والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي.