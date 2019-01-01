أجيري يدرس السفر لجنوب إفريقيا لاستكشاف زيمبابوي

منتخب مصر يستعد لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر يعمل في الوقت الحالي على استكشاف المنتخبات المشاركة معه في كأس الأمم.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية 2019 بجانب كلًا من الكونغو الديموقراطية وأوغندا وزيمبابوي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم السبت، أن أجيري يسعى لاستكشاف منتخب زيمبابوي الذي يعد الأكثر غموضًا في المجموعة.

وأكدت التقارير أن أجيري يدرس السفر إلى جنوب إفريقيا لحضور بطولة كوسافا التي ستقام الشهر المقبل لمراقبة منتخب زيمبابوي.

ويرغب أجيري في تكوين وجهة نظر كاملة عن منتخب زيمبابوي والذي سيبدأ معه بمواجهته في لقاء افتتاح كأس الأمم الإفريقية.

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وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 يوم 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.