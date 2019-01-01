أجيري: أنا المسئول عن حزن الشارع المصري
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تحمل خافيير أجيري مدرب المنتخب المصري مسئولية الخسارة أمام جنوب إفريقيا، والإقصاء من كأس الأمم على الأراضي المصرية.
وقال أجيري عقب المباراة:"فخور باختياراتي لقائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا، وفخور باللاعبين الذين تعاملت معهم".
وأضاف:"جنوب إفريقيا لعبت أفضل منا واستحقت التأهل لربع النهائي".
غادر #الفراعنة كأس الأمم الإفريقية ولكنهم سيواصلوا تنظيم البطولة بشكل رائع، شكرًا لكم! 👏#مصر_جنوب_أفريقيا#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/1wiunCJV2J— CAF - عربي (@caf_online_AR) ٦ يوليو ٢٠١٩
وأوضح:"أنا المسؤول عن حالة حزن الشارع المصري".
يذكر أن المنتخب المصري ودع المسابقة من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا بهدف لورش في الدقيقة 85.