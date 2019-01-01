أجيري: أنا المسئول عن حزن الشارع المصري

المدرب المكسيكي يعبر عن فخره بلاعبيه..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تحمل خافيير أجيري مدرب المنتخب المصري مسئولية الخسارة أمام جنوب إفريقيا، والإقصاء من كأس الأمم على الأراضي المصرية.

وقال أجيري عقب المباراة:"فخور باختياراتي لقائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا، وفخور باللاعبين الذين تعاملت معهم".

وأضاف:"جنوب إفريقيا لعبت أفضل منا واستحقت التأهل لربع النهائي".

وأوضح:"أنا المسؤول عن حالة حزن الشارع المصري".

يذكر أن المنتخب المصري ودع المسابقة من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا بهدف لورش في الدقيقة 85.