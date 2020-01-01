أجويرو يفلت من العقوبة بعد احتكاكه بحكمة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال

تقارير إنجليزية تؤكد أن سيرخيو أجويرو لن ينال أي عقوبة بعد تصرفه مع حاملة الراية سيان ماسي إليس في لقاء مانشستر سيتي وآرسنال.

أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو لاعب فريق مانشستر سيتي لن يتلقى أي عقوبة بعد تصرفه مع حاملة الراية في لقاء فريقه بالأمس أمام آرسنال .

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صنداي ميرور"، والتي أكدت أن جذب أجويرو لحاملة الراية من كتفها سيمر مرور الكرام دون عقوبات توقع عليه.

وأوضحت الصحيفة أن اللجان المختصة في الاتحاد الإنجليزي ورابطة الأندية لا ترى أي عنف في لقطة جذب أجويرو لسيان ماسي إليس من كتفها.

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وتم اعتبار تصرف أجويرو معتاد ومتكرر بين اللاعبين والحكام بالأخص الذكور منهم، لذلك لن يتم توقيع أي عقوبة عليه.

هل سيتعرض أجويرو للعقوبة؟ 👀🤔 pic.twitter.com/K1Z5onLqpG — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 17, 2020

ودافع بيب جوارديولا أيضًا عن أجويرو في تصريحات تلت المباراة، وأكد خلالها أن اللاعب لم يكن يقصد التقليل من إليس بأي شكل من الأشكال.

وقال أجويرو: "بالحق أجويرو هو الشخص الألطف الذي قابلته على الإطلاق، ما قام به بعيد كل البعد عن العنف، ابحثوا عن المشاكل في مواقف أخرى بعيدة عن ذلك".

وأضاف زميله السابق في مانشستر سيتي ميكاه ريتشاردز: "بكل تأكيد لم يكن عليه القيام بذلك التصرف لكن حاملة الراية تصرفت معه بشكل أكثر من رائع".

جدير بالذكر أن أجويرو كان قد شارك بالأمس للمرة الأولى هذا الموسم رفقة فريقه مانشستر سيتي بعد غياب طويل بسبب الإصابة.