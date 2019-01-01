الدوري الإنجليزي الممتاز

أجويرو يحلق بعيدًا بجوار هنري وروني

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أرقام مذهلة في مباراة مانشستر سيتي وواتفورد ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

حقق فريق مانشستر سيتي الفوز اليوم أمام نظيره واتفورد بثمانية أهداف نظيفة ضمن لقاءات الجولة السادسة من البريميرليج.

شهدت مواجهة فريق مانشستر سيتي اليوم أمام نظيره واتفورد ضمن لقاءات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الكثير من الأرقام المحطمة.

جاء هذا بعدما حطم أجويرو رقمًا نادرًا خاص بالتسجيل على ملعب واحد من ملاعب الدوري الإنجليزي، حيث وصل لهدفه رقم ١٠٠ على ملعب الاتحاد، ولم يسبقه لهذا الرقم سوى كل من تيري هنري بـ ١١٤ هدف وواين روني بـ ١٠١ هدف.

وكان هدف اللاعب ديفيد سيلفا الأول في المباراة هو الأسرع بين أهداف الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري حيث جاء بعد ٥٢ ثانية فقط.

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ووصل مانشستر سيتي للهدف الخامس في المباراة بالدقيقة الـ ١٨ من عمر اللقاء ليكون أسرع فريق يصل للهدف الخامس في أي لقاء على الإطلاق في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي.

سيلفا: مانشستر سيتي لا يسعى لإثبات أي شيء

وسجل بيرناردو سيلفا الثنائية الأولى له في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي وللمرة الأولى بقميص مانشستر سيتي بعد الهدف السادس للفريق في بداية الشوط الثاني، ووصل للهاتريك الأول له بعدها حيث سجل السابع أيضًا.

جدير بالذكر أن نتيجة المباراة كانت قد وصلت للهدف الثامن حتى وقت كتابة تلك الأسطر دون رد من الفريق الضيف.

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