الدوري الإنجليزي الممتاز

أجويرو ولابورت يظهران في GTA .. وماذا عن هالاند؟

علي سمير
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Sergio Aguero Manchester City 2020-21
(C)Getty Images
واحدة من أشهر الألعاب التفاعلية

أعلن إيباي لانوس المسؤول عن صناعة محتوى لعبة "GTA" عن النسخة الجديدة الصادرة بعنوان "ماربيلا فايس" بتواجد مجموعة من نجوم كرة القدم.

اللعبة الجديدة سيتواجد بها 150 شخصًا بهدف لعب الأدوار المختلفة، ومن المقرر ظهور بعض اللاعبين المعروفين.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" كشفت عن ظهور النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو كضيف في اللعبة، باعتباره أحد الوجوه المألوفة بموقع "تويتش" التي يتم تداول عليه بعض الألعاب التفاعلية.

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ويأتي ذلك بسبب العلاقة القوية التي تجمعه بإيباي لانوس، ولكن لن يصبح الوحيد، فمن المقرر استغلال شهرة بعض النجوم الآخرين كذلك.

وظهرت أيضًا بطاقة لكل من إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي، وبورخا إجليسياس لاعب ريال بيتيس الإسباني.

وقام مصمم اللعبة بمداعبة إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند بنشر بطاقة له، لكن لا يبدو أنه سيكون من المشاركين.

ومن غير المعروف الآن هل سيمتلك نجوم الكرة الوقت الكافي من أجل التفاعل وممارسة هذه اللعبة التفاعلية أم لا في الوقت الحالي.

 

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