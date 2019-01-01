أجويرو: ميسي تجاوز خسارة ليفربول ولن نقبل بالوصافة

تعرف على تصريحات أجويرو في معسكر منتخب الأرجنتين

أكد سيرجيو أجويرو، لاعب منتخب الأرجنتين، أنّ ليونيل ميسي، هداف برشلونة وقائد التانجو، تجاوز أزمة الخروج من دوري أبطال أوروبا ومستعد لكوبا أمريكا.

ميسي عاد إلى معسكر المنتخب الأرجنتيني للمرة الثانية فقط خلال نحو عام للمشاركة في كوبا أمريكا بالبرازيل.

وقال أجويرو في تصريحات صحفية: "ليو يحب المنتخب ووجوده معنا دفعة قوية لتقديم كل ما لدينا في هذه البطولة ومحاولة حصد اللقب".

وتابع: "بالطبع لا أحد يقبل الخسارة أو ما حدث في الأمتار الأخيرة لموسم برشلونة ولكن ميسي لاعب محترف ومرّ بالعديد من الظروف المشابهة ويعرف أنّ كرة القدم أفراح وأحزان".

برشلونة خسر نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا ليحقق فقط بطولة الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري.

البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان يغيب عن تدريبات منتخب بلاده لليوم الثاني على التوالي، يأتي ذلك بعد خروجه من تدريبات الثلاثاء، بعد شعوره بعدم ارتياح في ركبته اليسرى. pic.twitter.com/SN209LvoMO — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 31, 2019

واختتم: "لا نرغب في المركز الثاني أو عدم تحقيق البطولة مرة أخرى، سوف نقاتل بكل ما لدينا لأجل جلب لقب قاري لمنتخبنا وكلنا على أتم استعداد لذلك".

جدير بالذكر أنّ الأرجنتين وصلت إلى 3 نهائيات متتالية بين 2014 و2016 في كأس العالم وكوبا أمريكا دون تحقيق أي لقب.