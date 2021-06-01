أجويرو: لن أقنع ميسي بالبقاء في برشلونة!

تصريحات مثيرة من أجويرو قبل كوبا أمريكا..

قال المهاجم الجديد لنادي برشلونة سيرخيو أجويرو إنه لن يزعج قائد الفريق ليونيل ميسي بخصوص تجديد عقده مع النادي الكتالوني، وذلك ردًا على الصداقة بينهما.

وبمجرد وصول أجويرو إلى برشلونة بالأمس، قال إن ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ كما أنه يعتقد بقاءه في صفوف النادي الكتالوني، في تصريحاته الأولى بعد انضمامه للنادي الكتالوني..

وأعلن نادي برشلونة رسميًا عصر الأمس ضم المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي ليكون المهاجم الجديد للفريق.

ولكن في تصريحات بعد وصوله للمشاركة مع المنتخب الأرجنتيني في معسكر كوبا أمريكا، قال أجويرو: "الأمر متروك له لبحث الأمور، بالنسبة لي لن أدفع ليو للبقاء في برشلونة".

وأضاف :"إنه صديقي نعم ونتحدث سويًا في الكثير من الأشياء، ماذا نقول؟ لا إنها أسرار ــ يضحك ــ أما بالنسبة لمستقبله مع برشلونة فهو ليس بيدي، سيتعين عليه التعامل مع وكيل أعماله"

وحول نقل كوبا أمريكا إلى البرازيل من الأرجنتين بسبب فيروس كورونا قال أجويرو: "يجب أن تكون البرازيل مستعدة لذلك الحدث، إن لم يكن كذلك فيجب البحث عن المكان المناسب لاستقبال البطولة".

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الجدير بالذكر أن برشلونة بحث بشتى السبل عن التعاقد مع مهاجم صريح الصيف المقبل، ومع ما لدى أجويرو من خبرة استثنائية ومهارات تجعله من الأفضل في العالم، قد يكون صفقة مربحة للغاية قياسًا بالظروف الراهنة.