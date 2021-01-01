يقترب من برشلونة؟ أجويرو غاضب من نجوم مانشستر سيتي بسبب التمرير

سيرخيو أجويرو نجم مانشستر سيتي غاضب من زملائه في الفريق عقب مشاركته ضد بوروسيا مونشنجلادباخ.

أعرب النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو لاعب فريق مانشستر سيتي عن غضبه من زملائه في صفوف الفريق عقب مشاركته في لقاء الأمس أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "ESPN"، والتي أكدت أن اللاعب كان منزعجًا للغاية من عدم تمرير زملائه الكرة له في الدقائق التي شارك فيها.

وأوضحت الشبكة أن أجويرو اشتكى لأحد المدربين عقب انتهاء المباراة من طريقة تعامل اللاعبين معه في الملعب وعدم التمرير له.

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وأكدت أن النجم الأرجنتيني قال تلك الكلمات للمدرب عقب انتهاء المباراة: "هم لا يمررون الكرة لي".

ولم يسدد أجويرو الكرة ولو لمرة واحدة على المرمى في مباراة الأمس التي شارك فيها كبديل في الدقيقة الـ 75 من عمر اللقاء.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن الموسم الجاري سيكون الأخير لأجويرو مع مانشستر سيتي، حيث سيرحل بنهاية عقده.

جدير بالذكر أن اللاعب ارتبط بنادي برشلونة لينضم لهم بشكل مجاني في الموسم المقبل، ليعوض رحيل لويس سواريز بداية الموسم الجاري.