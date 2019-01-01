أجويرو، شيرار وأكثر اللاعبين تسجيلاً للهاتريك في تاريخ مباريات الدوري الإنجليزي

نجح أجويرو في تسجيل هاتريك جديد في مباراة تشيلسي الماضية والتي انتهت بفوز السيتي بسداسية نظيفة، لينضم للأسطورة شيرار كأكثر اللاعبين تسجيلاً للهاتريك

اقترب الكون سيرجيو أجويرو من أن يكون تحقيق رقم قياسي خاص به في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن نجح في إحراز الهاتريك رقم 11 له في مسيرته في مباريات الدوري وذلك في مباراة تشيلسي الماضية والتي انتهت بفوز فريقه مانشستر سيتي بسداسية نظيفة وكما هو معروف فأن مصطلح هاتريك يشير إلى تسجيل اللاعب لثلاثة أهداف في مباراة واحدة.

بعد تسجيل هاتريك في مباراة آرسنال في بداية شهر فبراير الحالي، كان أجويرو على بعد هاتريك واحد من معادلة رقم أسطورة نيوكاسل آلان شيرار وبعد نجاحه في تحقيق ذلك في الجولة الماضية ضد فريق لندني آخر وهو تشيلسي بات سيرجيو على بعد ثلاثة أهداف مجمعة من أجل أن يكون أكثر اللاعبين إحرازاً للهاتريك في تاريخ مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

في هذا التقرير يأخذكم جول لإلقاء نظرة على القائمة الكاملة لأكثر اللاعبين تسجيلاً للهاتريك.

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من أكثر اللاعبين تسجيلاً للهاتريك في تاريخ مباريات الدوري الإنجليزي؟

يتشارك أسطورة نيوكاسل آلان شيرار مع الأرجنتيني كون أجويرو على صدارة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للهاتريك في تاريخ مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن صمد رقم أيقونة المكبايس لفترة طويلة تجاوزت 14 عاماً بالتمام والكمال قبل أن يقوم مهاجم مانشستر سيتي بمعادلته ويقترب اكثر من أي وقت مضى من تحطيمه.

في مباراة تشيلسي الماضية بتاريخ 10 فبراير قام أجويرو بمعادلة رقم شيرار بعد أن قاد فريقه للفوز بسداسية نظيفة سجل منها الكون هاتريك بمفرده ليعود بقوة للمنافسة على لقب الحذاء الذهبي بعد أن تساوى مع صلاح في قائمة هدافي الدوري ويصبح على وشك كسر رقم شيرار وتحقيق إنجاز فردي خاص به.

يأتي مهاجم ليفربول السابق روبي فاولر في المركز الثالث بعد أن نجح خلال مسيرته في تسجيل 9 هاتريك، ومن بعده في الترتيب هناك أسماء لامعة مثل تييري هنري، هاري كين، مايكل أوين وواين روني برصيد 8 هاتريك، في موسم 2017-2018 بدا وكأن كين مهاجم توتنهام بإمكانه معادلة رقم شيرار ولكن الإصابات قامت بتعطيله نوعاً ما قبل أن يتم تجاوزه من قبل أجويرو.

اللاعب عدد مرات تسجيل الهاتريك أخر مرة أحرز فيها هاتريك آلان شيرار 11 19 سبتمبر 1999 سيرجيو أجويرو 11 10 فبراير 2019 روبي فاولر 9 26 ديسمبر 2001 تييري هنري 8 7 مايو 2006 هاري كين 8 26 ديسمبر 2017 مايك أوين 8 17 ديسمبر 2005 واين روني 8 29 نوفمبر 2017 لويس سواريز 6 22 مارس 2014 ديميتار برباتوف 5 26 ديسمبر 2011 أندي كول 5 30 أغسطس 2009 رود فان نستلروي 5 27 سبتمبر 2003 روبين فان بيرسي 5 22 أبريل 2013 إيان رايت 5 13 سبتمبر 1997

*Last updated February 10, 2019.

ما هي لجنة الأهداف المشكوك فيها؟

يوجد في الدوري الإنجليزي الممتاز لجنة تدعى لجنة الأهداف المشكوك فيها والتي من شأنها إعادة النظر في أي هدف تم إحرازه وكانت هناك الكثير من الضجة والجدل من حوله وذلك من أجل التأكد من هوية اللاعب الذي سجله، وفيها يتقابل أعضاء اللجنة من أجل مراجعة إحدى الأهداف المتنازع على كيفية تسجيلها خاصةً إذا تم لفت انتباههم من خلال تقرير ما بعد المباراة، وبسببه قد يتم سحب كرة الهاتريك من أحد اللاعبين إذا تم إثبات أن إحدى الأهداف الثلاثة التي سجلها لا يجب أن يُنسب له.

في 1996 سجل إيجل أوستينستاد لاعب ساوثامبتون السابق هاتريك في مرمى مانشستر يونايتد قبل أن يتم احتساب واحد من الأهداف الثلاثة هدفاً عكسياً سجله المدافع فيل نيفيل في مرماه، وهو ما تكرر مع المكسيكي خافيير هيرنانديز في لقاء أستون فيلا عام 2011 بعد أن تم احتساب إحدى أهداف تشيشاريتو هدفاً عكسياً للمدافع رون فيلار في مرماه.

من صاحب أسرع هاتريك في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يملك ساديو ماني جناح ساوثامبتون الرقم القياسي الخاص بأسرع هاتريك في الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك في المباراة التي لعبها ضد أستون فيلا، حيث سجل ماني ثلاثة أهداف في غضون دقيقتين و56 ثانية فقط ليحطم الرقم السابق الخاص بلاعب ليفربول روبي فاولر والذي كان قد أحرز ثلاثة أهداف في مرمى آرسنال عام 1994 في 4 دقائق و33 ثانية، أي أن ماني تفوق على فاولر بمعدل دقيقة بالتمام والكمال بالإضافة إلى 37 ثانية.

في 1999 سجل البديل الذهبي سولشاير 4 أهداف في 12 دقيقة فقط في المباراة التي جمعت بين مانشستر يونايتد ونوتينجهام فوريست وهو أسرع معدل تهديفي لأربعة أهداف في تاريخ مباريات الكرة الإنجليزية.