أجويرو سعيد بالهاتريك ويواصل تحطيم الأرقام

أبدى سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي سعادته بتسجيل هاتريك في شباك تشيلسي، في المباراة التي انتهت بفوز سيتي 6-0.

وقال أجويرو عبر تويتر:"سعيد بالفوز والهاتريك ومعادلة الرقم التاريخي، إنه شرف لي أن أنتمي لهذا النادي، مع هذه الرفقة العظيمة والجماهير الرائعة".

Happy about the win, the hat-trick and for matching an all-times record. It's my honour and my pleasure to belong to this FC, with great companions, amazing fans, and being part of this wonderful team. C'mon, City!!! pic.twitter.com/BM17BmERe6