أجويرو : رفضت ارتداء قميص ميسي لهذا السبب !

نجوم برشلونة عرضوا عليه رقم أسطورة النادي

كشف النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، عن رفضه الحصول على الرقم 10 الخاص بمواطنه ليونيل ميسي بعد رحيله عن برشلونة.

أجويرو انضم للنادي الكتالوني في صفقة انتقال حر بعد نهاية الموسم الماضي، وكان من المقرر أن يلعب بجوار ميسي.

ولكن السيناريو جاء مختلفًا بصورة كبيرة، حيث رحل ميسي إلى باريس سان جيرمان، ليبقى أجويرو وحده ويرتدي القميص رقم 19.

ماذا قال أجويرو؟

المهاجم الأرجنتيني قال في المؤتمر الصحفي لمواجهة برشلونة مع دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا:"اخترت القميص رقم 19 لأنه كان متاحًا كما أنني أرتديه مع الأرجنتين".

وأضاف:"اللاعبون طلبوا مني ارتداء الرقم 10 لكني رفضت لأنه يبدو جيدًا على أنسو فاتي".

كيف تحدث أجويرو عن فاتي؟

الجناح الشاب برز مؤخرًا كأحد أهم المواهب في أوروبا، منذ دخوله إلى الفريق الأول لبرشلونة في عام 2019.

أجويرو تطرق إلى رأيه في فاتي قائلًا:"لا يزال صغيرًا ومن الصعب البقاء على أعلى مستوى ممكن طوال الوقت، ونحن كلاعبين كبار نحاول مساعدة الصغار بشكل مستمر".

وأضاف:"أنسو لديه الكثير من الموهبة، ويتدرب بصورة مميزة، نحن محظوظون في برشلونة بسبب تواجده معنا".

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