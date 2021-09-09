أجويرو : حزنت لمغادرة ميسي، ولكن هل أردت الرحيل من أجله؟

النجم الأرجنتيني تحدث أيضًا عن علاقته بالمدرب بيب جوارديولا

علق سيرخيو أجويرو مهاجم نادي برشلونة الإسباني، على الأنباء التي ترددت حول رغبته في الرحيل بعد مغادرة ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.

أجويرو انضم إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النادي الإنجليزي.

اللاعب كان متحمسًا للعب بجوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكنه غادر بسبب الأزمة المالية، لتنتشر الأنباء حول رغبة أجويرو في الرحيل بعده.

ماذا قال أجويرو؟

النجم الأرجنتيني قال لشبكة "RAC1":"لم أفهم سبب ظهور أنني سأغادر عندما وقعت، عندما رحل عن النادي تم إغلاق كل شيء".

وأضاف:"كنت أنتظر اتفاق ليو ولكن لم أفكر أبدًا في الرحيل عن برشلونة بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان".

وتابع:"عندما جاء الحديث عن التوقيع لبرشلونة كنت أعلم أن وضعهم المالي لم يكن جيدًا ولكني لم أهتم بالمال وأردت اللعب لهذا النادي، لذلك طلبت من وكيلي حل الموقف".

واستكمل:"كان من المستحيل أن أتقاضى نفس راتبي مع مانشستر سيتي، تحدثت مع ليو خلال المفاوضات ولكن ليس بشأن استمراريته في النادي، أخبرني وقتها أنه على وشك إصلاح الموضوع".

وواصل أجويرو حديثه:"كنا في كوبا أمريكا وبعدها رحل وشعرت بالصدمة، لكني لم أفكر في الرحيل بعده، النادي سيتحسن اقتصاديًا وسيعتمد على الشباب في الفترة القادمة".

ماذا عن رحيل جريزمان؟

أجويرو أوضح:"هذا مفهوم من خلال الوضع الاقتصادي لبرشلونة، هناك الكثير من الديون وحتى اللحظة الأخيرة كان من الممكن حدوث أي شيء مثل رحيل بيانيتش أيضًا".

وأما عن طموحاته مع برشلونة:"ليس عليك تسجيل 30 هدفًا، يمكنني المساعدة مع باقي اللاعبين، لديك سيرجي روبيرتو هو هدافنا الآن ونحن نضحك على ذلك".

وقال أيضًا:"لم أفز قط بأي لقب في إسباني، كأس السوبر والدوري الأوروبي، لذلك أريد بتحقيق بعض الألقاب المحلية هنا".

كيف كانت علاقته مع بيب جوارديولا؟

المهاجم الأرجنتيني قال:"منذ وصوله وضع خطته من اليوم الأول وجعل الأمر أسهل بالنسبة لي حتى لا أتحرك كثيرًا في الملعب من خلال دوري المباشر أمام المرمى، وفزنا من خلال هذا الأسلوب وحققنا الألقاب".

وأضاف:"الشيء المهم لي هو أنني تعلمت الكثير منه، هو رجل لا يتوقف عن الفوز، كان دائمًا يحرص على منحنا التعليمات بعد الفوز بكل بطولة".

وأما عن كومان:"هو رجل مباشر للغاية ويجعل الأمر سهلًا للغاية بالنسبة لك، يخبرك بما يحبه وما يريد فعله ببساطة".

وعن التعافي من الإصابة:"الأمر يسير بصورة جيدة جدًا، لا توجد توقعات حول العودة الآن، وآمل أن أعود خلال بضعة أسابيع، الإصابة مؤلمة جدًا ولكن علي الالتزام بالخطة الموضوعة للعودة في أقرب وقت ممكن".

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