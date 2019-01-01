النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

أجويرو: الفوز أهم من الهاتريك

التعليقات()
Laurence Griffiths
المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو سعيد بالهاتريك في شباك تشيلسي

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أعرب سيرخيو أجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي عن سعادته بالهاتريك الذي أحرزه في شباك تشيلسي، في المباراة التي انتهت بسداسية دون رد لصالح السيتزن والتي استضافها ملعب الاتحاد في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرين من البريميرليج.

أجويرو عادل رقم الهداف التاريخي للبريميرليج ألان شيرر كأفضل من أحرز "هاتريك" في تاريخ البريميرليج (11 مرة).

مانشستر سيتي يكتسح تشيلسي بسداسية ويواصل الضغط على ليفربول

اختيارات المحررين

وعن هذا الأمر قال اللاعب الدولي الأرجنتيني: "أود الاستمرار على نفس المنوال، ولكن الأهم بالنسبة لي هو تحقيق الفوز للفريق".

كما علق لاعب أتلتيكو مدريد السابق عن الفرصة السهلة التي أهدرها في الشوط الأول: "لا أعرف لماذا، هذه الأمور تحدث أحيانًا، لقد سجلت بعدها مباشرة، وهذا هو المهم أن أساعد فريقي على الفوز".

يشار إلى أن أجويرو صاحب الـ 30 عامًا عانق صدارة هدافي البريميرليج متساويًا مع محمد صلاح نجم ليفربول برصيد 17 هدفًا.

إغلاق