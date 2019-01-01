أجاي في هجوم الأهلي وظهور فتحي وصالح بديلًا أمام المقاصة

مواجهة قوية بين الأهلي ومصر للمقاصة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل الفريق الذي سيواجه مصر للمقاصة ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف ملعب "برج العرب"، مواجهة الأهلي ومصر للمقاصة التي تشهد دائمًا إثارة كروية في أحداثها خلال المواسم الأخيرة.

وتواجد الوافد الجديد حمدي فتحي في التشكيل الأساسي للأهلي أمام مصر للمقاصة بعد انضمامه رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: ياسر إبراهيم – محمد هاني – كريم نيدفيد – علي معلول

الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – رمضان صبحي – حسين الشحات

الهجوم: ناصر ماهر – جونيو أجاي

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وجاءت مقاعد البدلاء على النحو التالي: شريف إكرامي – محمود وحيد – صالح جمعة – إسلام محارب – أحمد حمودي – أحمد علاء – ميدو جابر