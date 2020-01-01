أجايي: الزمالك أصعب فريق واجهته .. ويتبقى لنا دوري الأبطال

المهاجم النيجيري يتحدث عن نهائي القرن الإفريقي.

أكد النيجيري جونيور أجايي، مهاجم فريق النادي الأهلي، على أن الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز، يمنح فريقه الثقة قبل المباريات المقبلة، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر يركز حاليًا للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وسيبذل قصارى جهده للتتويج باللقب القاري.

المهاجم النيجيري قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "أتوقع أن تكون مباراة الأهلي والزمالك القادمة جيدة من جانب الفريقين، خاصة وأنهما يعرفان بعضهما البعض".

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المزيد من الفرق

جونيور تابع: "الزمالك من أصعب الفرق التي واجهتها في تاريخي، وخسرت أمامهم مباراتين نهائيتين، والشعور لم يكن جيدًا بالمرة، ولكني أحب أن ألعب مثل تلك المباريات الكبيرة، التي تبرزك كلاعب".

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لاعب الأهلي واصل: "كنت محظوظًا بالتسجيل ضد الفرق الكبيرة، ودائمًا ما أشعر بالسعادة عندما أفعل ذلك، وأريد أن أسجل المزيد من الأهداف خلال الفترة القادمة".

أجايي أردف: "آمل أن أفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، لأنه هو اللقب الوحيد الذي لم أتمكن من تحقيقه حتى الآن، كما أتمنى تحقيقه لأن جماهيرنا تحب هذه البطولة كثيرًا".

وعن خسارة بطولتي 2017 و 2018 في النهائي، قال أجايي: "كان وقتًا شيئًا للغاية بالنسبة لنا، لأننا قدمنا طوال البطولة أداء مميز، باستثناء النهائيين، وهو ما كلفنا خسارة اللقبين".

ويستعد الأهلي لمواجهة مواطنه الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء يوم الجمعة المقبل، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب استاد القاهرة الدولي.