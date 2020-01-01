أثر رونالدو يرى ولا يزول .. كيف يؤثر غياب كريستيانو على يوفنتوس؟

كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس وقائد هجومه الأول، ما الذي يحدث للفريق في غياب البرتغالي؟

في كل مرة يرتدي فيها كريستيانو رونالدو قميص أي فريق يصبح هو هدافه الأول، وواحد من هؤلاء أصحاب الأرقام القياسية في تاريخه.

الأمر لم يتغير كثيرًا بعدما انضم لصفوف يوفنتوس، بالرغم من تشكيك البعض في قدرته على تكرار أفضل فتراته في ريال مدريد أو مانشستر يونايتد أو حتى مع منتخب البرتغال.

النجم البرتغالي ربما يكون يعاني على مستوى الألقاب الجماعية، وعلى مستوى تأثيره الحقيقي في منافسة الفريق بدوري الأبطال أو بقية البطولات، لكنه بكل تأكيد يخفي الكثير من العيوب في يوفنتوس طوال الوقت.

المزيد من الفرق

بيرلو: على يوفنتوس اللعب جيدًا حتى في غياب رونالدو

البعض تحدث عن رحيله لتوفير الرواتب في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب كرة القدم بسبب فيروس كورونا الذي ضرب العالم فجأة.

لكن كل هؤلاء لا يمكنهم بأي قدر ممكن من الأموال أن يعوضوا غياب النجم البرتغالي الذي أصبح القطعة الأهم في تشكيل يوفنتوس خلال السنوات الأخيرة.

أرقام يوفنتوس في غياب رونالدو هذا الموسم 2020-2021

لنرى مدى تأثير رونالدو على يوفنتوس علينا أن نلقي نظرة سريعة على الأرقام التي يحققها الفريق في غياب النجم البرتغالي.

خاض يوفنتوس حتى الآن خمس لقاءات في غياب كريستيانو رونالدو ولم يحقق الفريق الفوز سوى في مواجهة وحيدة كانت أمام دينامو كييف.

وبالرغم من أن تلك المباراة كانت خارج ملعب يوفنتوس وبالرغم من أهميتها إلا أن بقية اللقاءات كلها جاءت نتيجتها سلبية.

فخسر يوفنتوس مواجهته أمام برشلونة في غياب رونالدو الذي كان يعاني من فيروس كورونا، ثم تعادل في لقاء كروتوني وهيلاس فيرونا وبينيفينتو مؤخرًا.

في غياب رونالدو سجل يوفنتوس خمسة أهداف خلال تلك المباريات الخمسة، وتوقف عن التسجيل في مواجهة منهم كانت تلك أمام برشلونة، ليكون معدل تسجيلهم للأهداف هو هدف وحيد كل مباراة.

أرقام يوفنتوس في وجود رونالدو هذا الموسم 2020-2021

كل الأرقام التي تم سردها في الفقرة الماضية هي مجرد أرقام مجردة لا تعني الكثير، لا يمكن فهمها حقًا إلا عندما نقارنها بأرقام الفريق في وجود كريستيانو رونالدو.

رونالدو شارك في سبعة لقاءات مع يوفنتوس هذا الموسم في كل البطولات سجل خلالهم الفريق 18 هدفًا، وكان رونالدو مساهمًا في عشرة أهداف منهم سواء بالتسجيل أو الصناعة أي أكثر من النصف.

مجرد وجود رونالدو في ملعب المباراة يجعل يوفنتوس يبدو أفضل شكلًا في النصف الهجومي، وتلك الأرقام تدلل على ذلك بكل وضوح.

فمعدل تسجيل الفريق للأهداف في وجوده يرتفع من هدف واحد في المباراة إلى 2.6 ومعدل حصول الفريق على النقاط يرتفع من 1.2 إلى 2.4 نقطة في اللقاء الواحد أي الضعف.

حتى على المستوى الدفاعي تنخفض نسبة تلقي الفريق للأهداف في وجود النجم البرتغالي في الموسم الجاري.

الشاهد.. رغم عمره، لا غنى عن رونالدو في يوفنتوس

بالرغم من وصوله لعامه الـ 36 وبالرغم من ارتفاع راتبه بالنسبة للأيام الصعبة التي تمر بها فرق العالم على المستوى الاقتصادي، فلا يمكن التخلي عن وجود كريستيانو رونالدو في التشكيل الأساسي ليوفنتوس.

تأثير رونالدو على معدل انتصارات الفريق وتسجيله وتلقيه للأهداف وحتى على مستوى الفريق ككل في الملعب حاسم وواضح ولا يقبل الجدل.

إذا أرادت إدارة يوفنتوس أن تتخلى عن رونالدو في الصيف من أجل تحسين الوضع الإقتصادي ستكون قد اتخذت الطريق الأسهل ماليًا، لكن على المستوى الفني، سيكون ذلك الخيار انتحاريًا.