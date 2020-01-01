أثبيليكويتا: تقنية الفيديو في البريميرليج لا يتم استخدامها بالشكل الصحيح

قائد تشيلسي غير راض عن تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي

يرى سيزار أثبيليكويتا، لاعب تشيلسي أنه تعديل قاعدة تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي، مشيراً إلى أن الحكم يجب أن يرى الحالة بنفسه على الشاشة لأنه هو من يتخذ القرار.

وخسر تشيلسي من مانشستر يونايتد، مساء اليوم بهدفين دون رد في قمة الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي.

وقال أثبيليكويتا في تصريحات عقبت اللقاء: "في لحظتين فقط خسرنا المباراة، لقد صنعنا العديد من الفرص، وظهرنا بشكل جيد ولكن تمت معاقبتنا قبل نهاية الشوط الأول".

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وواصل: "ما يحبطني في تقنية الفيديو الليلة، أن الحكم لم يرى بنفسه تلك الحالات على الشاشة، في هدف زوما أنا قمت بدفع ويليامز هذا صحيح ولكن أنا تم دفعي أيضاً، على الأقل يجب أن يذهب الحكم للشاشة فهو من يتخذ القرار، هذا الأمر لن يستغرق 30 ثانية".

وأضاف: "إن نيتي لم تكن عند الركض هي دفع ويليامز، ولكن دفعتي لوليامز جاءت نتيجة دفع فريد لي، ولا أقول إنها ركلة جزاء".

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وعن صراع الفريق على المربع الذهبي قال: "نشعر بخيبة أمل كبيرة اليوم، ولا يمكننا الاختباء وراء تقنية الفيديو، لقد فقدنا كل المزايا التي كانت لدينا، كل شيء سيتضح امام توتنهام في ديربي لندن يوم السبت القادم".

جدير بالذكر أن تشيلسي يحتل المركز الرابع من ترتيب البريميرليج برصيد 41 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن توتنهام صاحب المركز الخامس، بينما يحل مانشستر يونايتد سابعاً برصيد 38 نقطة.