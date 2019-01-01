أتليتيكو مدريد ينضم إلى خيارات أليكسيس سانشيز

بعد اقتراب رحيله عن مانشستر يونايتد.. أتليتيكو مدريد يرغب في ضم سانشيز

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قالت عدة مصادر صحفية إسبانية إن أتليتيكو مدريد قد انضم إلى قائمة الراغبين في ضم اللاعب الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز من صفوف مانشستر يونايتد خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان سانشيز قد اقترب من الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر بعد موسم ونصف أسوأ بكثير من المتوقع قضاهمنا في أولد ترافورد.

وحول الأندية الراغبة في التعاقد معه، فبعد إنتر وباريس سان جيرمان، ظهر أتليتيكو مدريد كأحد أبرز المهتمين بخدمات النجم الدولي التشيلي.

أحد المهاجمين الرائعين في كرة القدم، هل تعرف من هو؟🤔 pic.twitter.com/9qK0NisTWZ

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ فبراير ٢٠١٩

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكاتالونية وكذلك صحيفة آس المدريدية إن أتليتيكو مدريد يعد أبرز المهتمين بخدمات اللاعب الدولي التشيلي خلال الصيف الحالي.

وحسب المصادر أيضًا فإن دييجو سيميوني المدير الفني للروخيبلانكوس قد طلب من إدارة الفريق الاستفسار عن وضع اللاعب مع مانشستر يونايتد تمهيدًا للتعاقد معه.

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يذكر أن سانشيز لم يشارك مع مانشستر يونايتد في مباريات كثيرة خلال الفترة التي قضاها هناك سواء مع جوزيه مورينيو أو أولي جونار سولشار.