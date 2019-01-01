أتليتيكو مدريد.. عن سيميوني الذي لم يتعب من المشاريع

جواو فيليكس ويورينتي ومشروع جديد في الأفق.. سيميوني لم يرفع الراية بعد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

7 سنوات وفي الطريق إلى الثامنة، هذا هو عمر دييجو بابلو سيميوني ــ المدرب ــ مع أتليتيكو مدريد، في رحلة لا يمكن عنونتها بعنوان واحد، نظرًا لأنها مرت بالعديد من المراحل التي لا تتشابه أجزاءها في أي شيء، المهم الآن أن سيميوني قرر أن يكتب لها جزءًا جديدًا.

سيميوني لم يكن مجرد مدرب لأتليتيكو مدريد بل قائدًا للمشروع، المشروع الذي بدأ ليعود أتليتيكو إلى الواجهة بعدما أوجعته خماسيات وسداسيات برشلونة وريال مدريد، وبعدما ظل متأرجحًا بين المركز السابع والثاني عشر.

الرحلة مرت بنهائيي دوري أبطال، وتتويج بالدوري والكأس والسوبر المحلي والسوبر الأوروبي، ثم أصبح أتليتيكو مدريد يعامل تمامًا ككبار أوروبا، قبل أن تبدأ فترة الفراغ التي فتحت الباب أمام اقتراح رحيله، وضرورة بحثه عن تجربة جديدة من أجل التوقف عن إعادة السيناريو ذاته بأبطال مختلفين.

قبل بداية الموسم الماضي تعاقد سيميوني مع رودري وجيلسون مارتينيز وتوماس ليمار من أجل تعزيز صفوف الفريق، وبدء فصل جديد من المشروع الذي يجب أن ينتقل من طور المنافسة فوق مستوى التوقعات إلى رفع مستوى التوقعات ذاته، ولكن ذلك لم يحدث، ومن توج بالدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي خرج من موسمه خالي الوفاض، وبأداء غير مقنع على المستويين المحلي والأوروبي.

بنهاية الموسم المنصرم، تم إعلان رحيل دييجو جودين وأنطوان جريزمان، وطلب رودري الخروج كذلك، ليتوقع الجميع أن إشارات النهاية التي لاحقت سيميوني منذ خسارته لنهائي دوري أبطال أوروبا 2016 أمام ريال مدريد قد أوصلت له رسالتها، وأنه سيقتنع أخيرًا أنه لا جدوى من المحاولة مرة أخرى في المكان ذاته لأنه بذلك يعيد السيناريو بنتائج أسوأ.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 3, 2019

ما يقوم به سيميوني هو تنفيذ نفس الشيء ولكن مع رفع مستوى العناصر، حتى الآن لم يدرك أن المشكلة لم تكن في العناصر من الأساس، المنظومة نفسها وصلت إلى نقطة نهاية جعلتها تحتاج إلى أن تتغير جذريًا، وأن يبدأ سيميوني مشروعًا جديدًا في مكان آخر.

التشولو لم يقتنع بذلك، ومع نفس الـ 4/4/2 وبنفس تفاصيلها التكتيكية لجأ إلى استبدال الأسماء بأسماء أخرى إما من نفس المستوى أو من طينة أعلى، فبعد استبدال جابي برودري وكاراسكو بليمار في الموسم الماضي، جاء هذا الموسم ليحل فيليبي محل جودين وجواو فيليكس محل جريزمان ويورينتي محل رودري.

اللقطة الأبرز كانت في تعاقد أتليتيكو مع جواو فيليكس الذي تتصارع عليه أندية أوروبا الكبرى، في لقطة يدخل فيها ويدفع الشرط الجزائي المقدر بـ 126 مليون يورو ويخطف اللاعب دون إرهاق في المفاوضات، ليؤكد سيميوني أنه لن يترك لاعبًا يغادر إلا ليعوضه بآخر.

السؤال الآن سيكون هل هناك جدوى لذلك في النهاية؟ هل سيستطيع فيليكس ويورينتي وفيليبي تقديم ما لم يقدمه جيلسون مارتينيز وليمار ورودري؟ أم سيكون موسم 2020 مؤشر آخر على نهاية تجربة التشولو مع الروخيبلانكوس؟

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جميع الشواهد والمؤشرات لا تتنبأ بجديد، إلا أن سيميوني يبدو أنه لن يترك أتليتيكو قبل أن يحقق شيء ما لا يعلمه أحد غيره، لذا فهو لا زال يجري ويعافر، ولا زال قلبه لم يتعب من المشاريع.