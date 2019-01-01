أتليتكو مينيرو البرازيلي يكشف حقيقة عودة حارس الاتحاد جروهي

الاتحاد كان قد تعاقد مع جروهي الشتاء الماضي من أجل دعم مركز حراسة مرمى الفريق

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف أحد مسؤولي نادي أتليتكو مينيرو البرازيلي عن حقيقة عودة اللاعب مارسيلو جروهي حارس مرمى نادي الاتحاد إلى الفريق مُجددًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونقلت الصحافة البرازيلية تصريحات مدير الكرة في النادي روي كوستا، حول حقيقة عودة الحارس الحالي لنادي الاتحاد إلى الفريق مُجددًا.

الاتحاد كان قد تعاقد مع جروهي الشتاء الماضي من أجل دعم مركز حراسة مرمى الفريق، ولكنه لم يُشارك مع الفريق حتى الآن.

ونفى مسؤول نادي مينيرو وجود رغبة وتحرك لاستعادة الحارس من جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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حارس مرمى الفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد البرازيلي مارسيلو جروهي خرج من حسابات الفريق بسبب تجدد إصابته في أضلاع الصدر.

وقال كوستا في تصريحاته للصحافة البرازيلية : "لقد عملت مع مارسيلو وأعرفه جيدًا، إنه حارس مرمى كبير، ولكننا لدينا حراس مرمى كبار في الفريق".