أتليتكو مدريد يعمق جراح ليفركوزن ويعتلي صدارة مجموعته مؤقتاً

أتليتكو مدريد إلى الصدارة في انتظار مباراة يوفنتوس

فيسبوك تويتر بلال محمد

خطف أتلتيكو مدريد فوزاً هاماً على حساب نظيره باير ليفركوزن بهدف دون رد لحساب مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل السلبي، وسط سيطرة من جانب الفريق الإسباني، دون خطورة حقيقية على المرمى.

الشوط الثاني لم يختلف كثيراً عن الشوط الأول حتى الدقيقة 78، عندما أعلن ألفارو موراتا عن الهدف الأول في المباراة برأسية بعد عرضية من الجانب الأيسر.

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وبهذه النتيجة يرتفع رصيد أتليتكو إلى النقطة السابعة في صدارة المجموعة بشكل مؤقت في انتظار مباراة يوفنتوس مع لوكومتيف موسكو.

وتجمد رصيد ليفركوزن دون أي نقطة في المركز الأخير من المجموعة.