أتلتيكو مدريد يقطع الطريق على بايرن ميونيخ بشأن لوكاس هيرنانديز

أتلتيكو مدريد يؤكد بقاء لوكاس هيرنانديز لفترة طويلة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قطع أتلتيكو مدريد الطريق على بايرن ميونيخ وجميع الراغبين في التعاقد مع نجمه الفرنسي الشاب لوكاس هيرنانديز، حين أعلن أن اللاعب ليس للبيع. اختيارات المحررين جول 25 - حسين الشحات: لا سقف لطموحاتي وهذا هدفي الأفضل مع العين

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وكانت عدة تقارير صحفية ألمانية قد أشارت منذ أيام إلى أن إدارة بايرن ميونيخ قد توصلت لاتفاق مع لوكاس هيرنانديز يقضي بانتقاله لصفوف الفريق البافاري.

وتحدثت هذه المصادر حول ثمن الصفقة والذي كان سيصبح الأعلى في تاريخ بايرن ميونيخ، حيث قالت المصادر إن المبلغ المدفوع من قبل بايرن ميونيخ سيتراوح بين 80 و 85 مليون يورو.

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وبخصوص ذلك، رد أتلتيكو مدريد ردًا فاطعًا بخصوص ما يتعلق بلوكاس هيرنانديز، حيث أعلن في بيان رسمي أن اللاعب ليس للبيع.

وكان لوكاس هيرنانديز قد شارك مع أتلتيكو مدريد طوال الموسم الماضي وفي بداية الموسم الحالي، ونجح في حجز مكان أساسي له في تشكيل الروخيبلانكوس.

يذكر أن لوكاس هيرنانديز قد حصل على الكثير من الإشادات عقب نجاحه في المشاركة مع منتخب فرنسا بالتتويج بلقب كأس العالم في روسيا.