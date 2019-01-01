أتلتيكو مدريد يقدم شكوى رسمية لليجا ضد برشلونة

تبعات صفقة جريزمان لبرشلونة لم تنتهي حتى الآن

قدّم نادي أتلتيكو مدريد شكوى رسمية ضد برشلونة أمام الاتحاد الإسباني لكرة القدم على خلفية التعاقد مع أنطوان جريزمان.

الروخي بلانكوس اعترض على صفقة جريزمان باعتبار الشرط الجزائي كان 200 مليون يورو وقت التفاوض وليس 120 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ أتلتيكو قدّم شكوى مساء أمس، الخميس، أمام الاتحاد الإسباني لمطالبة برشلونة بمبلغ 80 مليون يورو المتبقي من قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان.

وأوضحت الصحيفة أنّ المسؤولين في أتلتيكو مدريد جلسوا مع لجنة التراخيص وطلبوا منهم عدم منح صاحب الـ 28 الحق في المشاركة مع برشلونة بالموسم المقبل حتى استيفاء الحقوق المالية.

الصحيفة أكدت أنّ القضية قد تأخذ أحد المنحنيين، الأول بأن يتم البت فيها عن طريق مجلس المديرين والذي ينضم رؤوساء الأندية ومن بينهم جوسيب ماريا بارتوميو من برشلونة وإنريكي سيريزو من أتلتيكو مدريد.

وقد يقرر الاتحاد تحويل الأزمة إلى لجنة الاختصاص والتوفيق والتي قد تدرس القضية وتعرف السبب وراء موافقة الاتحاد على 120 مليون يورو بدلًا من 200 مليون يورو.

الصحفية بدت واثقة من أنّ هذه الإجراءت لن تؤثر على خوض جريزمان للموسم المقبل أو حتى تغريم برشلونة إذ أن الموقف القانوني للنادي الكتالوني سليم.