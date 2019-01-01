أتلتيكو مدريد يقترب من التعاقد مع مدافع إسبانيول

ريال رفض ضمه مقابل 7.5 مليون يورو فقط

اقترب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، من إكمال التعاقد مع ماريو هيرموسو مدافع نادي إسبانيول هذا الصيف.

هيرموسو يعتبر من أبرز المدافعين في إسبانيا بالفترة الأخيرة، بعد سلسلة من المستويات المميزة في الليجا الموسم الماضي.

ريال مدريد يمتك ميزة شراء اللاعب مقابل 7.5 مليون يورو فقط، وفقاً لشرط جزائي في عقد رحيله عن الفريق عام 2015.

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موقع "كادينا سير" أكد أن ريال لا توجد لديه أي رغبة في شراء هيرموسو، لاكتفاء المدرب زين الدين زيدان بما لديه من مدافعين.

وهو ما دفع أتلتيكو مدريد للانقضاض على الصفقة، حيث أصبح قريب جداً من حسمها خلال الأيام القادمة.

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ويأتي تعاقد المدرب دييجو سيميوني مع هيرموسو، ضمن خطواته لتعويض رحيل المدافع المخضرم دييجو جودين.

يذكر أن المدافع الشاب لعب 35 مباراة مع إسبانيول الموسم الماضي ونجح في تسجيل 3 أهداف، لينضم لتشكيل المدرب لويس إنريكي للمنتخب الإسباني.