أتلتيكو مدريد يعود للتفكير في فالكاو لتعويض جريزمان

نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يعود للتفكير في النجم الكولومبي فالكاو من أجل تعويض رحيل أنطوان جريزمان.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن نادي أتلتيكو مدريد يفكر بكل جدي في استعادة لاعبه راداميل فالكاو من صفوف موناكو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب" والتي أكدت أن النادي الإسباني يريد تعويض الرحيل الصادم لأنطوان جريزمان عن صفوفه.

🔴🔵 تفاصيل الصفقة التبادلية بين أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان لتعويض رحيل جريزمان 👇 pic.twitter.com/qgTGN0OqWv — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 17, 2019

وذكرت الصحيفة أن الفريق الإسباني سيتقدم بعرض لنظيره موناكو من أجل الحصول على خدمات اللاعب في الموسم الجديد.

وكان فالكاو نفسه قد أكد في تصريحات صحفية سابقة أنه قد لا يتواجد في الموسم المقبل بصفوف فريق موناكو، وأشار لأنه سيستمر باللعب في أوروبا.

رئيس أتلتيكو مدريد محبط من قرار جريزمان بالرحيل

وأعلن أنطوان جريزمان مؤخرًا عن رحيله بنهاية الموسم الجاري عن صفوف أتلتيكو مدريد ومن المتوقع أن ينضم لبرشلونة في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد ليس الطرف الوحيد المهتم بضم فالكاو، ففالنسيا أيضًا يسعى لضمه بحسب ما ذكرت "ليكيب" في عددها الصادر اليوم الجمعة.