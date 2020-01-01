أزمة جديدة في أتلتيكو مدريد رغم عودة الإصابات قبل مواجهة ليفربول

المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد يتلقى دفعة كبيرة بعودة المصابين قبل مواجهة ليفربول.

تلقى المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد دفعة كبيرة بعودة عدد من المصابين قبل المباراة المنتظرة له قبل ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا بعدما استعاد مهاجمه ألفارو موراتا الذي سيتواجد في مباراة الفريق المقبلة أمام فالنسيا، لكنه سيعاني من مشكلة مع لاعبه جواو فيليكس.

وتعرض اللاعب البرتغالي لمشكلة صحية مؤخرًا حيث يعاني من التهاب حاد في البلعوم واللوزتين تطور مؤخرًا بشكل سيئ وقد يبعده عن الملاعب حتى يتعافى بشكل كامل.

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وكان الفريق الطبي لفريق أتلتيكو مدريد متفائل بإمكانية عودة جواو فيليكس للمشاركة في مواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا لكن بالتطورات الأخيرة أصبح موقفه مبهمًا.

وسيعود النجم الإسباني صاحب الأصول البرازيلية دييجو كوستا للمواجهات من جديد خلال المباراة المنتظرة ضد الريدز هذا الشهر.

ويواجه أتلتيكو مدريد نظيره فالنسيا على ملعب مستايا يوم الجمعة في افتتاح مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن مواجهة ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بين أتلتيكو مدريد وليفربول ستقام يوم الثلاثاء المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو.