أتلتيكو مدريد يستعد لأكبر صفقة في تاريخه

على صعيد ثمن الانتقال والشرط الجزائي الجديد أيضاً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

بات جواو فيليكس نجم بنفيكا البرتغالي الواعد على بعد خطوات من أن يصبح أغلى لاعب في تاريخ أتلتيكو مدريد.

يأتي ذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة "اس" الإسبانية، والتي أكدت أن اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً سينتقل للروخيبلانكوس مقابل 120 مليون يورو، حيث وافقت إدارة الأخير على طلبات بنفيكا.

ويبعد هذا الرقم بفارق 50 مليون يورو عن أغلى صفقة سبقتها، وهي الجناح الفرنسي توماس ليمار قادماً من موناكو.

وينوي أتلتيكو حماية جوهرته الجديدة بأقصى الوسائل الممكنة، بوضع شرط جزائي قيمته 350 مليون يورو في عقده.

ويتوقف إتمام الصفقة على إتمام رحيل أنتوان جريزمان إلى برشلونة، المتوقع إتمامه بحلول يوليو المقبل، حيث سينخفض شرط جريزمان الجزائي من 200 مليون يورو إلى 120 مليون مطلع الشهر.